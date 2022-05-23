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Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

23.05.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda iki grup arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle tüfekle açılan ateş sonucu manav sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, vücutlarına saçma isabet eden yaralıları Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Ümit Eczanesi
Ilkadim
Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
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