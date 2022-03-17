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Samsun'da çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

17.03.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Demiryurt Mahallesi'nde muhtar Cemil Kurt'a ait 3 katlı betonarme evin bitişiğindeki müştemilatta ekmek pişiren aile üyeleri, ardından evlerine geçti.

Bir süre sonra eve duman dolduğunu fark eden aile fertleri arkadaki ahırın çatısına çıktı.

Evde bulunan ve ailenin kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştıkları muhtarın annesi felçli Kibar Kurt, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Havza Amirliğine ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışması sırasında ekipler, zaman zaman rüzgar nedeniyle yoğun dumana maruz kaldı.

Dumandan etkilenen Kibar (70), Ayşe (57), Elif (24), Neslihan (23), Aslı Mihran (2) ile 5 aylık Kerim Ali Kurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında müştemilat kullanılamaz hale geldi, ev ve ahırda ise hasar oluştu.

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