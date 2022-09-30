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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

30.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Iraklı 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Özel Harekat ve İstihbarat Şubesinin desteğiyle Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş dönemde örgüt içerisinde faaliyet gösterenlerin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu 4 zanlı 29 Eylül'de yakalanmıştı.

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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı adliyede

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Samsun terörle mücadele

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