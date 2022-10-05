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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı sınır dışı edilecek

05.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan aranan Irak uyruklu R.A.H'nın (21) yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

TEM ve İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüpheliyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheli, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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