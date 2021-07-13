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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

13.07.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki limanın yanında bulunan sahilde denize giren Ali İnak (27), kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden yakınları, İnak'ı sudan çıkardı. Haber verilmesine üzerine gelen sağlık ekipleri, İnak'ı Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırdı.

İnak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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