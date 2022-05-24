Samsun'da denizden kurtarılan karaca doğaya salındı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizden kurtarılan karaca, doğaya salındı.

Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan 21 Mayıs'ta denize düşen ve ihbar üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince kurtarılan karacanın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki genel kontrolleri tamamlandı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen karaca, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Atakum ilçesindeki ormanlık alana götürülen karaca, doğaya salındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz