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Samsun'da denizden kurtarılan karaca doğaya salındı

24.05.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da denizden kurtarılan karaca doğaya salındı

Samsun'un Atakum ilçesinde denizden kurtarılan karaca, doğaya salındı.

Kurupelit Yat Limanı'ndaki kayalıklardan 21 Mayıs'ta denize düşen ve ihbar üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince kurtarılan karacanın Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesindeki genel kontrolleri tamamlandı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen karaca, Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerce Atakum ilçesindeki ormanlık alana götürülen karaca, doğaya salındı.

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