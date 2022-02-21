Samsun'da dereye yuvarlanan otomobildeki baba ve oğul yaralandı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin dereye yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Avni Kayıoğlu yönetimindeki 55 ED 894 plakalı otomobil, Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye yuvarlandı.

Araçta sıkışan sürücü Kayıoğlu ile babası Mustafa Kayıoğlu'nu bölgeye sevk edilen ekipler otomobilden çıkardı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların yardımıyla ambulansa taşınan baba ile oğul, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

