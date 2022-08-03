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Samsun'da devlet korumasındaki çocuklara motivasyon tırı organizasyonu

03.08.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da devlet korumasındaki çocuklara motivasyon tırı organizasyonu

Samsun'da "Motivasyon Tırı Eğitim Projesi"yle devlet korumasındaki çocuklar hem keyifli dakikalar geçirdi hem de bilim ve teknolojiyle buluştu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Panorama Müzesi önünde konuşlanan tırda ilk ve ortaokul kademesindeki dezavantajlı çocuklara, motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kütahya Valiliğince 1,5 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli ve Uşak illerinde 15 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Armağan, tırda çocuklara bu yıl 100. yılı kutlanan Dumlupınar Zaferi'nin anlatıldığını ve çeşitli eğitimler verildiğini belirterek, "İletişim eğitimleri veriyoruz. Çocuklarımızın iletişim yönlerini geliştirerek kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz, ayakta nasıl duracaklarını öğretiyoruz. Çocuklarımızı hem eğitiyoruz hem de eğlendiriyoruz." dedi.

Dezavantajlı çocukların tırda keyifli zaman geçirdiğini ifade eden Armağan, şunları kaydetti:

"Köylerde bulunan ve daha önce kişisel gelişim eğitimi almamış çocuklarımız ile özel eğitim okullarında ve Sevgi Evleri'ndeki çocuklarımız hedef kitle. Bu çocuklarımızın ayağına kadar gidiyoruz. Onları tırımıza alıyoruz. Müzik eşliğinde, balonlarla onların hayatlarını renklendiriyoruz. Dikkat ve odaklanmalarını geliştirmeye yönelik beyin egzersizleri yaptırıyoruz. Hayallerimizi renkli kağıtlara yazıyor ve hayallerimizi geleceğe doğru uçuruyoruz. Robotik uygulamalarla ilgili onlara bilgiler veriyoruz. Devre, sensör, led ekranlar ve kablosuz iletişimle ilgili örnekleri onlara gösteriyoruz."

Armağan, Samsun'da 80 öğrenciyi tırlarında ağırladıklarını bundan sonraki duraklarının ise Sivas, Amasya, Erzurum ve Ankara olacağını aktardı.

Etkinlik sonunda öğrencilere pamuk şeker ikram edildi.

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