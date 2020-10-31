YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi

Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi

SAMSUN HABERLERİ  | 31.10.2020 16:57 | Son Güncelleme

Samsun'da doğaya ve Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için Nebiyan Dağı'nda fidan dikildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan ve "Karadeniz'in seyir terası" olarak nitelendirilen Nebiyan Dağı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkati çekmek amacıyla 19 Mayıs Belediyesince "Doğaya Saygı" sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Nebiyan Dağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Karadeniz insanının doğaya sahip çıktığını, ormanlık alana da Karadenizlilerden başka kimsenin fidan dikmeyeceğini söyledi.

Bütün dünyanın uğraştığı ve Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 salgınına dikkati çekmek amacıyla "Doğaya Saygı" etkinliğinin çok anlamlı olduğuna işaret eden Kılıç, "İnsanoğlu olarak doğayı bilinçsizce kirletiyoruz. Ormana, suya, yaban hayatına sahip çıkmak zorundayız. Farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok önemlidir. Bir virüs ile doğanın önemini daha iyi anlar hale geldik. Oluşturulan bu farkındalığı geleceğe taşımak durumundayız. Doğanın kıymetini bilmek zorundayız. Bunlara muhtaç kalmadan farkına vararak erken tedbirler almalıyız." dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ise Kovid-19 salgınına dikkati çekmek için fidan dikimi etkinliği düzenlediklerini dile getirdi.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmayı amaçladıklarını belirten Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Doğayı önemsiyoruz. İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Nebiyan Dağı'nın 1224 metre rakımında fidan dikimi gerçekleştirdik. Burası 2011 yılında doğa turizm alanı ilan edildi. Nebiyan Yaylası olarak da anılan alanda muhteşem manzaranın seyredilmesinin yanı sıra tırmanma, yayla turizmi, dağcılık, yürüyüş parkuru, fotosafari gibi sportif aktiviteler için alanlar yer alıyor. Burası Karadeniz'in seyir terası niteliğindedir. Bu nedenle de hem buraya dikkati çekmek hem de içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında doğaya saygı adına fidan dikimi gerçekleştirdik."

Konuşmaların ardından vatandaşların da katılımıyla alana ıhlamur, kayın ve meşe fidanları dikimi gerçekleştirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da 4 eksik var
Kayserispor’da 4 eksik var
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
TÜSİKON’dan deprem bölgesine binlerce maske
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Söke’de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Kovid-19 vakalarını atlatan Hatayspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Samsun Namaz Vakitleri 31 Ekim Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:58
Öğle
12:23
İkindi
15:11
Akşam
17:39
Yatsı
19:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Cumartesi

Bektaş Eczanesi
Ilkadim
Engindeniz Eczanesi
Ilkadim
Garipoğlu Eczanesi
Ilkadim
Amasya Eczanesi
Atakum
Şehir Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım yılsonuna kadar ücretsiz
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Gülsüm Sami Kefeli En Yüksek Hibeyi Kaptı
Gülsüm Sami Kefeli En Yüksek Hibeyi Kaptı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Delta Koleji SBS'de Türkiye 1'cisi Çıkardı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.