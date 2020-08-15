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Samsun’da düğünlere başvuru yapma zorunluluğu

SAMSUN HABERLERİ  | 15.08.2020 20:45 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında ek tedbirler açıklanarak düğünler için bir hafta önceden kolluk kuvvetlerine başvuru yapma zorunluluğu getirildi.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin 14 Ağustos tarihli ve 106 sayılı kararı doğrultusunda ilde gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için, düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılacak.

Samsun Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından korona virüsü önlemleri kapsamında ek tedbirler açıklanarak düğünler için bir hafta önceden kolluk kuvvetlerine başvuru yapma zorunluluğu getirildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun düğünlerde alınacak ek tedbirlere ilişkin 14 Ağustos tarihli ve 106 sayılı kararı doğrultusunda ilde gerçekleştirilecek tüm düğün törenleri için, düğün tarihinden bir hafta önce düğünün gerçekleştirileceği bölgenin kolluk kuvvetlerine başvuru yapılacak. Gerçekleştirilecek düğün törenleri için başvuruda bulunan düğün sahiplerine ilgili kolluk tarafından gerekli taahhütname ( fiziksel mesafe, maske kullanımı, hijyen kurallarına uyma ve silah atılmaması vb. ) tebliğ edilerek tebellüğ belgesi kontrole gelen görevlilere gösterilmek üzere düğün sahibine verilecek.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılabilecek.

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