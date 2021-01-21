YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu

Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu

21.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da dükkanının önünde baktığı köpeğini ayağı kesik vaziyette bulan esnaf şikayetçi oldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş yerinin önünde baktığı köpeğini ayağı kesilmiş vaziyette bulan esnaf Orhan Bıyıklı, polise başvurarak failin bulunmasını istedi.

Örnek Sanayi Bölgesi'nde hurdacı dükkanı bulunan Orhan Bıyıklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle geçen hafta sonu evinde kalacağından, 3 yıldır iş yerinin önünde baktığı Alman kurdu cinsi "Kont" isimli köpeğinin kulübesine, fazladan yiyecek ve su bırakıp ayrıldı.

Hafta başında sabah saatlerinde iş yerine gelen Bıyıklı, köpeğinin sağ arka ayağının kesilmiş olduğunu gördü.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde köpeğinin tedavisini yaptıran Bıyıklı, polise giderek suçluların bulunması için şikayetçi oldu.

Bıyıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeğini gördüğünde şoke olduğunu belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hastanede zamanı geçtiği için ayağı yerine dikemeyeceklerini söylediler. Köpeğin ölmemesi için sağ arka ayağını ampüte etmek zorunda olduklarını belirttiler. Biz de yaşama tutunabilmesi için bacağının tamamen kesilmesini kabul ettik." dedi.

Köpeğine bunu yapanların bulunmasını isteyen Bıyıklı, "Bir insan bunu nasıl yapar. Bu hayvan o kadar acı çekti. Bunu yapan bir cani olmalı. Suçlu veya suçluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Bıyıklı'nın damadı Osman Öztekin de köpeği bacağı kopuk halde bulunca kayınpederi ve kayınvalidesinin saatlerce ağladığını anlatarak, "Tedavisini yaptırdılar ama bacağını kaybetti. Bunu yapan insan olamaz. Saldırgan bir hayvan da değil, böyle bir şey yapılmasına anlam veremiyorum. Bunu yapanların bir daha hayvanlara bu şekilde davranılmaması için bulunup cezalandırılması gerekir." diye konuştu.

Civar esnafından Yaşar Ergün de son dönemde hayvanlara eziyetlerle çok karşılaştıklarını dile getirerek, "Evlerimizde ve iş yerlerinde beslediğimiz hayvanlarımız ailelerimizin bir bireyidir. Böyle bir hayvanın bacağının kopartılması insanlık suçudur. İnsana yapılan bir eziyetle hayvana yapılan eziyetin hiçbir farkı yok." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...Hepsi bu besinlerde gizli! Hem göz sağlığınızı koruyun hem de...
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 21 Ocak Perşembe

İmsak
06:18
Sabah
07:48
Öğle
12:51
İkindi
15:21
Akşam
17:44
Yatsı
19:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Ocak Perşembe

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Erden Eczanesi
Atakum
Meltem Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Tokgöz: "En güzel günler şimdi başlıyor"

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Yılport Samsunspor, Jugurtha Hamroun'u kadrosuna kattı

Diğer Haberler

Samsun'da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Samsun'da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarı ele geçirildi

Bafra’da zeytincilik ve cevizcilik yaygınlaşıyor

Bafra’da zeytincilik ve cevizcilik yaygınlaşıyor

Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.