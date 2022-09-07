Samsun'da dün kaybolan yaşlı kadın bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde, dünden bu yana haber alınamayan 84 yaşındaki işitme engelli kadın bulundu.

Kestanepınar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında evden ayrılan H.A'dan haber alınamaması üzerine kardeşi A.A, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 8 asayiş timi, jandarma istihbarat ile AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

İz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalar sonucunda ekipler, işitme engelli yaşlı kadını ikametine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta buldu.

Ailesinin yanına götürülen ve sağlık kontrolünden geçirilen H.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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