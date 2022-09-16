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Samsun'da düzenlenen bilimsel etkinlikte mantar hastalıkları ele alındı

16.09.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da düzenlenen bilimsel etkinlikte mantar hastalıkları ele alındı

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğince (KLİMUD) Samsun'da düzenlenen etkinlikte, mantar hastalıklarıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, Tıp Fakültesi Pembe Salon'da gerçekleştirilen "Özellikli Klinik Örneklerde Tanısal Mikolojik Yaklaşım" programının açılışında yaptığı konuşmada, KLİMUD Tıbbi Mikoloji Çalışma Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen etkinliğin aynı zamanda bölge toplantısı niteliğinde olduğunu söyledi.

Toplantının OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı ev sahipliğinde yapıldığını anlatan Birinci, Türkiye'nin birçok ilinden alanında uzman akademisyenlerin katıldığını belirtti.

Tıbbi mikoloji (mantar bilimi) alanında çalışan bilim insanlarının ve konuyla ilgili uzmanların katıldığı etkinliğin önemli olduğuna dikkati çeken Birinci, "Tıbbi mikoloji, insanda mantarların neden olduğu hastalıkların tanısı ve tedavisiyle ilgili bir bilim dalıdır. Son yıllarda yanlış antimikrobiyal kullanım, kanser hastalıklarındaki artış ve yaşam süresinin uzaması, mantar enfeksiyonlarının görülme sıklığını artırmıştır. Bu nedenle mantar enfeksiyonlarının tanı ve tedavisindeki güncel gelişmelerin takip edilmesi oldukça önemlidir." dedi.

Birinci, güncel vakalar eşliğinde mantar enfeksiyonları tanısındaki yeniliklerin değerlendirileceğini, bu tarz toplantıların bölgesel ve ulusal alanda yaygın hale getirilmesinin fayda sağlayacağını kaydetti.

Etkinlikte mantar hastalıkları enfeksiyonları, solunum sistemi küf enfeksiyonları, maya ve küf üremeleri gibi sorunlar ele alındı.

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