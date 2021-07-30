Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.Y'nin çalıştığı iş yerine ve Cedit Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 378 sentetik ecza hapı, 8,56 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi ve 1 esrarlı sigara ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde de S.O'nun ikametinde satışa hazır vaziyette 23 paket halinde 10,04 gram metamfetamin, 0,83 gram sentetik kannabinoid, 74 sentetik ecza hapı, 1 sentetik kannabinoid katkılı sigara, 2 uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2550 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.



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