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Samsun'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi

AA AA
27.03.2024 12:02
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Samsun'un Bafra ilçesinde ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta bulunan M.D'nin üst aramasında taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar bulundu.

M.D'nin (20), düzeneği Bafra'da yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye 4 bin lira karşılığında kiraladığını söylemesi üzerine M.M, merkez İlkadım ilçesindeki adresinde yakalandı.

Gözaltına alınan M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra ehliyet sınavı

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