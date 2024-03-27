Samsun'da ehliyet sınavında kullanılan kopya düzeneği ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta bulunan M.D'nin üst aramasında taşınabilir mobil Wİ-Fİ, düğme kamera, kameraya bağlı batarya ve port cihazı, kredi kartı şeklinde telefon, 2 SIM kart yuvası, taşınabilir şarj cihazı, piller ve kablolar bulundu.
M.D'nin (20), düzeneği Bafra'da yapılan ehliyet sınavına giren yabancı uyruklu M.M'ye 4 bin lira karşılığında kiraladığını söylemesi üzerine M.M, merkez İlkadım ilçesindeki adresinde yakalandı.
Gözaltına alınan M.D. ve M.M. hakkında soruşturma başlatıldı.