Samsun'da emniyet mayısta karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında işlem yaptı

Samsun Valiliği, polis ekiplerince mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütülüyor.

Bu kapsamda Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 1 milyon 608 bin 585 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet tarafından kurulan ekiplerce 8 bin 640 filyasyon denetimi yapıldı. Denetimde 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi, bu kişilere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, 969 bin 21 kişi ve 142 bin 913 araç sorgulandı, 18 bin 949 araca işlem yapıldı.

FETÖ/PDY içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 19, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan 5, THKP/C terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 kişi olmak üzere 26 kişi ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 16 olayda 23 kişiye işlem yapıldı.