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Samsun'da emniyet mayısta karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında işlem yaptı

04.06.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da emniyet mayısta karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında işlem yaptı

Samsun Valiliği, polis ekiplerince mayıs ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla etkin mücadele yürütülüyor.

Bu kapsamda Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mayıs ayında gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde, 1 milyon 608 bin 585 kişinin HES kodu sorgulandı, karantinayı ihlal eden 43 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Emniyet tarafından kurulan ekiplerce 8 bin 640 filyasyon denetimi yapıldı. Denetimde 7 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi, bu kişilere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, 969 bin 21 kişi ve 142 bin 913 araç sorgulandı, 18 bin 949 araca işlem yapıldı.

FETÖ/PDY içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 19, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan 5, THKP/C terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 kişi olmak üzere 26 kişi ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 16 olayda 23 kişiye işlem yapıldı.

Kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranan toplam 1311 kişi yakalandı.

Uygulamalarda 57 ruhsatsız tabanca, 1429 çeşitli çaplarda fişek, 16 kurusıkı tabanca, 22 av tüfeği, 299 kesici alet, 1358 gram esrar, 3 bin 109 gram sentetik uyuşturucu, 3,48 gram kokain, 358 gram metamfetamin, 89 sentetik hap, 16 bin 689 sentetik ecza, 1,06 gram eroin, 120 kök kenevir bitkisi, 4 bin 600 dal makaron, 15 bin 200 dal dolu makaron, 39 şişe kaçak içki ve 35 şişe etil alkol ele geçirildi.

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