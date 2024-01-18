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Samsun’da eroinle yakalanan 3 kişi adliyede

İHA İHA
18.01.2024 11:46 | Son Güncelleme:
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Samsun’da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda eroin ve metamfetamin ile yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa ve Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde G.Ş., S.K. ve A.G. isimli şahısların ikametlerinde ve ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda, 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği, 111 adet tabanca fişeği ve 59 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Ayrıca S.K.’nin "uyuşturucu madde kullanmak, hükümlü ve tutuklunun kaçması ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Olayla ilgili G.Ş., S.K. ve A.G. gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan G.Ş., S.K. ve A.G. bugün "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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