Samsun'da esnaftan vatandaşlara pide ve tatlı ikramı

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci yaşadıklarını belirten Yiğit, "Buna bağlı olarak da hep birlikte birtakım zorluklar çekiyoruz. Tüm halkımıza tamamen ücretsiz olarak ikram ettiğimiz pide ve tatlı sadece yaşanılan tüm zorlukları birlikte aşacağımızın küçük bir sembolüdür. Türk milletinin en önemli özelliği paylaşabilme duygusunu en zor zamanlarında bile hissetmesi ve bunu her an elindeki bir lokma ekmeği bile paylaşarak yansıtabilmesidir." dedi.

İşletme çalışanları iş yerinin önüne açtıkları tezgahlarda tüm müşterilerine ve vatandaşlara ücretsiz pide ve lokma tatlısı ikramında bulundu.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cağaloğlu Caddesi'nde bulunan fırının duvarına "Salgın sürecinde yine siz değerli halkımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız." pankartı asıldı.

Samsun'da faaliyet gösteren bir fırın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde vatandaşlara destek olmak için gün boyu pide ve tatlı ikramında bulundu.

Ahilik kültüründen geldiklerini ve ellerinden geldiği kadar bunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Yiğit, "Son olarak şunu da tüm halkımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece bugün değil her gün ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak tüm ihtiyaçlarını şubelerimizden karşılayabilir. Biz birlikte güçlüyüz ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Enver Çakmak ise çok bir iyi hayır işlediklerini belirterek, örnek uygulamadan dolayı işletme sahibine teşekkür etti.

