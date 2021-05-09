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Samsun'da esnaftan vatandaşlara pide ve tatlı ikramı

09.05.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da esnaftan vatandaşlara pide ve tatlı ikramı

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Samsun'da faaliyet gösteren bir fırın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde vatandaşlara destek olmak için gün boyu pide ve tatlı ikramında bulundu.

Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Cağaloğlu Caddesi'nde bulunan fırının duvarına "Salgın sürecinde yine siz değerli halkımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız." pankartı asıldı.

İşletme çalışanları iş yerinin önüne açtıkları tezgahlarda tüm müşterilerine ve vatandaşlara ücretsiz pide ve lokma tatlısı ikramında bulundu.

İş yeri sahibi Yaşar Yiğit, 1975'ten bugüne kadar Samsun halkına 8 şube ile hizmet verdiklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreci yaşadıklarını belirten Yiğit, "Buna bağlı olarak da hep birlikte birtakım zorluklar çekiyoruz. Tüm halkımıza tamamen ücretsiz olarak ikram ettiğimiz pide ve tatlı sadece yaşanılan tüm zorlukları birlikte aşacağımızın küçük bir sembolüdür. Türk milletinin en önemli özelliği paylaşabilme duygusunu en zor zamanlarında bile hissetmesi ve bunu her an elindeki bir lokma ekmeği bile paylaşarak yansıtabilmesidir." dedi.

Ahilik kültüründen geldiklerini ve ellerinden geldiği kadar bunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getiren Yiğit, "Son olarak şunu da tüm halkımıza tekrar hatırlatmak istiyorum. Sadece bugün değil her gün ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak tüm ihtiyaçlarını şubelerimizden karşılayabilir. Biz birlikte güçlüyüz ve bu zor günleri birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Enver Çakmak ise çok bir iyi hayır işlediklerini belirterek, örnek uygulamadan dolayı işletme sahibine teşekkür etti.

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