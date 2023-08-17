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Samsun’da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

17.08.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Havza ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Samsun’da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Yeni Mahalle Orman Sokak'ta bulunan müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki komşular, çatıdan yükselen alevleri fark ederek evde ikamet eden Hüseyin Aslan ve ailesini uyandırıp itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine ambulans, itfaiye, elektrik ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Bu sırada ekipler gelene kadar yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden mahalle sakinlerinden Fatih Arslan düşerek yaralandı.

Yaralı, Havza Devlet Hastanesine kaldırılırken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


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yangın Havza

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