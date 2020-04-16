Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması

Yarışmayla birlikte okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencileri ile yetişkinleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı kısa bir süreliğine de olsa farklı bir aktiviteyle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Bu yarışma ile vatandaşlarımız yeteneklerini sergileyerek hem eğlenecek hem de hediyeler kazanacaklar. İnanıyorum ki bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç-yaşlı tüm vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçte her birimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini istiyoruz."

