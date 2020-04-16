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Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması

SAMSUN HABERLERİ  | 16.04.2020 14:19 | Son Güncelleme

Samsun'da "Evde Hayat Var" yarışması

Samsun'un Ayvacık Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve aile bireyleriyle etkinlik yapmaları sağlamak için "Evde Hayat Var" yarışması düzenledi.

Ayvacık Belediyesi, 20 yaş altı gençler ile çocukların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle evlerinde sıkılan çocukların aileleri ile güzel vakit geçirmelerini sağlamak için yarışma başlattı.

"Evde Hayat Var" yarışması kapsamında ailece oynanan oyunlar ve dikiş, nakış, el işi, ahşap boyama, ahşap oyma ile taş boyama gibi yeteneklerini geliştiren çocuklar, çektikleri videoları Belediyeye gönderecek.

Belediyenin internet sitesinden paylaşılacak görüntüler halkın oylamasına sunulacak. En çok beğeni alan video sahiplerine hediyeler verilecek.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı, yaptığı yazılı açıklamada, evde çocukların eğlenceli zaman geçirmelerini ve aile büyükleriyle birlikte faaliyetler yaparak aile kurumunu güçlendirmek amacıyla 7’den 70’e tüm vatandaşların katılacağı ödüllü yetenek yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmayla birlikte okul öncesi, ilk, orta ve lise öğrencileri ile yetişkinleri bir araya getirmeyi amaçladıklarını aktaran Kalaycı, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızı kısa bir süreliğine de olsa farklı bir aktiviteyle güzel zaman geçirebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenledik. Bu yarışma ile vatandaşlarımız yeteneklerini sergileyerek hem eğlenecek hem de hediyeler kazanacaklar. İnanıyorum ki bu zor günleri geride bıraktığımızda, çoluk çocuk, genç-yaşlı tüm vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde yaşamımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Ancak bu süreçte her birimizin sağlığı her şeyden önemli. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın da kurallara uyup evlerinde kalarak virüsün yayılımını engellemek için bizlere destek vermelerini istiyoruz."

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Ayvacık Belediyesi evde hayat var koronavirüs Kovid-19 Samsun

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