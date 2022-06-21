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Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

21.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

Samsun'da evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kardeş tutuklandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Almanya'da yaşayan Y.K'nin Hamzalı Mahallesi'ndeki ikametine pencereden girilerek hırsızlık yapıldığı, çalınan eşyaların da ikinci el eşya dükkanlarına satılmak üzere Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevrede yapılan araştırmanın ardından güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler E.K. (31) ile kardeşi E.K'yi (28) gözaltına aldı.

Üç ayrı ikamette arama yapan ekipler, televizyon, bisiklet, bıçak seti, 50 metre hortum, elektrik panosu, elektrik sayacı, tornavida seti ile inşaat malzemeleri gibi eşyalar buldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen eşyalar ise Y.K'nin kardeşine teslim edildi.

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