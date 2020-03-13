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Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Samsun'da evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı oğlu gözaltına alındı.

Annesi Gönül G'yi (55) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan Burhan G. (32), Bafra Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığının ortak çalışması sonucu İsmet Paşa Mahallesi'ndeki lokantada yakalandı.

Jandarma karakoluna götürülen zanlının annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Dededağı Mahallesi'nde dün eşiyle yaşayan 5 çocuk annesi Gönül G'yi komşuları evinde ölü bulmuş, defalarca bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadının katil zanlısı oğlu Burhan B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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anne cinayeti Bafra Cinayet

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