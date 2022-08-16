YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

16.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın yaşamını yitirdi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin bahçesindeki duvardan düşen kadın öldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da ikamet eden ve tatil için Çaltu Mahallesi'ndeki evine gelen Melek Ünal (63), sabah saatlerinde bahçede temizlik yaparken, yaklaşık 5 metrelik duvardan düştü.

Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi tarafından bulunan Ünal'ın cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Samsun'a gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladıSamsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
İki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleştiİki torun sahibi çift, aynı üniversitenin aynı bölümüne yerleşti
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Samsun Vezirköprü kadın

Samsun Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:38
Öğle
12:44
İkindi
16:33
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Aynur Eczanesi
Canik
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Defne Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Ülkeyi ayağa kaldıran bikinili poz yeniden gündemde

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Kabuğuyla birlikte tüketin, ardından bir bardak su için!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.