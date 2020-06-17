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Samsun'da evinin önünde yaralı bulunan kişi hastanede öldü

SAMSUN HABERLERİ  | 17.06.2020 13:31 | Son Güncelleme

Samsun'da evinin önünde yaralı bulunan kişi hastanede öldü

Samsun'un Canik ilçesinde evinin önünde yaralı bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Devgeriş Mahallesi Cami Sokak'ta gece Harun Karakaya'yı (47) evinin önünde yaralı halde bulan eşi, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan Karakaya, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karakaya'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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