Samsun'da Eylül'de 470 aranan şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçlularla etkin mücadele kapsamında aralıksız çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

Gerçekleştirilen operasyon, denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 470 şüpheli yakalanırken haklarında kayıp ihbarı bulunan 14 kişi bulundu.

Aramalarda 13 tabanca, 7 av tüfeği, 11 mühimmat, 41 kilo 578 gram uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, 805 kök Hint keneviri, 11 bin 120 makaron, 88 paket kaçak sigara, 5 kilogram kaçak tütün, 376 elektronik sigara, 2 bin 511 litre kaçak yumuşatıcı ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 7'sinin FETÖ, 4'ünün DEAŞ üyeliğinden, 93'ünün uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 15'inin ise siber suçlardan arandığı öğrenildi.

Jandarma trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerinde de 20 sürücünün ehliyetine el konulurken 274 araç trafikten men edildi. Hız sınırı ve emniyet kemeri ihlalinde bulunan, belgesiz araç kullanan, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan ve alkol veya uyuşturucu madde etkisindeyken araç sürenlerin de aralarında bulunduğu 1656 sürücüye 2 milyon 578 bin 574 lira cezai işlem uygulandı.

