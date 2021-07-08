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Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

08.07.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 6 Temmuz'da, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen bir şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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