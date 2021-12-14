Samsun'da FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Atakum, İlkadım ve Vezirköprü ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "Jandarma Genel Komutanlığı Mahrem Hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında geçmiş dönemlerde mahrem imam olarak görev yaptıkları değerlendirilen İ.P, H.U. ve H.K'yi yakaladı.
Şüpheliler emniyete götürüldü.
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