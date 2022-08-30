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Samsun'da fındık bahçesindeki gölete düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

30.08.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da fındık bahçesindeki gölete düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesindeki gölete düşen 5 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Eğridere Mahallesi'ndeki fındık bahçesine giden 5 yaşındaki Ferhat Enes Ç, bir süre sonra kayboldu.

Ailesinin çevrede yaptığı aramada küçük çocuk, fındık bahçesi içindeki gölette hareketsiz halde bulundu.

Aile üyelerince özel araçla hastaneye götürülen Ferhat Enes, yolda sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

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