YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun’da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Samsun’da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

31.07.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun’da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) yaralandı.

Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramıErzincan’da 6 bin kişilik aşure ikramı
Jandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitimJandarmadan kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla eğitim
Dünya Düzce Günleri başlıyorDünya Düzce Günleri başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun Bafra bafra devlet hastanesi silahlı kavga

Samsun Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazartesi

Citymall eczanesi
Atakum
Seven eczanesi
Carsamba
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Bektaş eczanesi
Ilkadim
Güneş eczanesi
Canik
Merkez eczanesi
Tekkekoy
Yeni ayvacik eczanesi
Ayvacik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Ukraynalı kadından İstanbullulara pankart! Bir gören bir daha baktı

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.