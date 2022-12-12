YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da gasp ve yaralama şüphelisi 4 yabancı uyruklu yakalandı

Samsun'da gasp ve yaralama şüphelisi 4 yabancı uyruklu yakalandı

12.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi bıçakla yaralayıp 1 kişiyi de gasbettikleri iddiasıyla Irak uyruklu 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Çiftlik Mahallesi Mete Sokak'ta Irak uyrukluların yaşadığı ikamette 2 kişinin bıçakla yaralandığı, 1 kişinin de pasaport ve 4 bin 250 lirasının gasbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların Irak uyruklu H.M.S.S, I.H.K.K, A.A.A.R. ve F.K.K.K. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri belirlenen adreslerde yakaladı.

"Kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulunduSamsun'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Sinop’ta 7 bine yakın öğrenci ücretsiz yemek hizmeti alıyorSinop’ta 7 bine yakın öğrenci ücretsiz yemek hizmeti alıyor
Hatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyorHatay'da meslek liseliler yaptıkları "Atıkmatik" ile seri üretim hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Yaralama Samsun İlkadım gasp

Samsun Namaz Vakitleri 12 Aralık Pazartesi

İmsak
06:11
Sabah
07:44
Öğle
12:33
İkindi
14:52
Akşam
17:13
Yatsı
18:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler12 Aralık Pazartesi

Uslu Eczanesi
Ilkadim
Merkez Eczanesi
Ilkadim
Yağmur Eczanesi
Canik
Kamalı Eczanesi
Atakum
Atakum Araştırma Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Caminin çatısına domuz kafası bıraktılar! Görenler dehşete düştü

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.