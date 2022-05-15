Samsun'da gençler "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliğinde buluştu

Samsun'da, Gençlik Haftası kapsamında "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı attığı Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 103. yılında Gençlik Haftası, etkinliklerle sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen Samsun'da ise Bulvar AVM önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kentte birçok etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Kasapoğlu, "Gençleri meydanlarda iletişim ve kaynaşmaya çekerek farkındalık oluşturmak istiyoruz. Gençlere, 'Bir nefes alın, meydana gelin, birlikte olun' mesajı vermek istiyoruz." dedi.

Samsun'un Milli Mücadele ve meşale şehri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Samsun'da bir ay boyunca Atatürk'ün Samsun'a çıkışını, Milli Mücadele'nin ruhunu kutlayacağız. Biz Milli Mücadele ruhunu, biz meşale şehrinin ruhunu, Mustafa Kemal'in emanetini hissediyoruz. Bu ruhla, bu manayla beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bayrağını ilelebet koruyacağımız, muhafaza edeceğimizin mesajlarını burada vermek istiyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları gösterileri, mini konserler, spor aktiviteleri, kültür ve sanat atölyelerinin sergileri, Down Çed Derneğinin dans gösterileri sunulduğu etkinliğe çok sayıda gencin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

