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Samsun’da Geri Dönüşüm Kütüphanesi kuruldu

28.12.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Geri Dönüşüm Projesi çalışmaları çerçevesinde “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” hayata geçirildi.

2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Geri Dönüşüm Projesi çerçevesinde çalışmalarını sürdüren 19 Mayıs İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Geri Dönüşüm Kütüphanesi kuruldu. Kurulan kütüphanede geçmişin ayak izleri yansıtıldı.

Kütüphane hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Rizeli, "Bu bağlamda ilçemize tamamen geri dönüşüm malzemelerinden oluşan öğretmenlerimizin, kursiyerlerimizin emeğiyle bir kütüphane oluşturma fikri ortaya çıktı. Öncelikle nasıl bir kütüphane oluştururuz, hangi materyalleri kullanırız, bu kütüphanenin bir hikâyesi olmalı mı, bir ruhu olmalı mı diye bunun üzerinde durduk. Bir ev temalı bir çevre temalı bir geri dönüşüm temalı kütüphane oluşturmaya karar verdik. Kütüphanemizde burada kullandığımız her bir malzemenin hikâyesi var. Kütüphanemizde kullandığımız ev konseptinin çatısındaki kiremitleri kilometrelerce mesafedeki bir mahallemizde bulunan yaklaşık 70-80 yıllık bir evin kiremitlerini kullandık. Yine eski evlerden ahşapları kullandık. Yine kütüphanemizde 90 yıllık ev kapısı, 60 yıllık ev pencereleri var. Perdelere kadar tamamıyla eski. Bu ilçede geçmişte yaşamış insanların kullandığı malzemeler bunlar. Kütüphanemizde 3 farklı bir konsept var. Biz gibi orta yaş veya ileri yaş insanları çekecek, gençlerin dikkatini çekebilecek kullanılmış kotları kullanarak oturma grupları yaptık. Çocuklarımızın dikkatini çekmeyi amaçladık” dedi.

Murat Rizeli, kütüphane hakkında şu bilgileri verdi:
“Kütüphanenin yaşayan, canlı ve ona bir ruh oluşturmaya çalıştık. Her kesimden, her yaş grubundan çocukların faydalanmasını sağladık. Buraya gelen her yaş grubundan insan kendinden bir şey buluyor. Özellikle kursiyerlerimizin velileri çocuklarını bekledikleri saatlerde kütüphanemizi değerlendiriyor. Tüm okullardan gelen öğrenci grupları gelip bazı aktiviteler, etkinlikleri organize ediyor. Bu kütüphanede konuşmak yasak değil. Bu kütüphanenin bir ruhu var. Biz bu kütüphanede drama kurslarımızı veriyoruz. Drama kurslarımızın özel sahnelerini burada çalışıyor çocuklar. Biz kütüphaneyi kurarken sadece kitaptan, sıradan, raftan ibaret değil, yaşayan, üreten, fikir veren ve geçmişten bir şeyleri bize hatırlatan ve geleceğe de bir umutla baktığımız bir yaşam alanı olmasını düşündük.”

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi’nde usta öğreticilik yapan Oya Nur Bolat, “Perdenin ilginç bir hikayesi var. Ortamın yaşayan bir ortam olmasını istedik. A’dan Z’ye her şey dönüşüm olduğu için bizim de perdelerimiz yaklaşık bir 70-75 yıllık bir hayatı var, yaşanmışlık var. Dedemiz muhtemelen Almanya’dan getirmiş. Dedemi babaannemi kaybettik. Ev boş duruyordu, perdeler de öylece duruyordu. Burada da böyle bir hikaye olunca onların da değerlenmesini istedik. Boş eve camdan girerek perdeleri aldık geldik” diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Esra Alış ise, “Kütüphaneyi hayata geçirmeye karar verdiğimizde ilçede bir de kitap toplama kampanyası yaptık. İlçedeki vatandaşlarımız, öğrencilerimiz evlerindeki kitaplarını bize bağışladılar. Bu şekilde kütüphanemizde bine yakın kitabımız var” şeklinde konuştu.

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