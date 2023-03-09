Samsun'da gönüllü kadınlar depremzedeler için mefruşat ürünleri hazırlıyor

Bafra Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile AFAD koordinasyonunda kırsal Dedeli Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Bafra HEM Müdürü Hacı Avcı, AA muhabirine, kırsalda kursları yaygınlaştırdıklarını, talep eden kursiyerlere usta öğretici göndererek üretim yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Dedeli Mahallesi'nde bulunan kursta da depremzedeler için üretim yaptıklarını belirten Avcı, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, kalanlara sabır diliyorum. Depremzedeler için nevresim takımı, yorgan, yastık gibi mefruşatla alakalı ürünler üretiyoruz. Bunları deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

Usta öğretici Hatice Karagüzel de deprem felaketi nedeniyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu üzüntümüzü evde oturarak, çaresizce beklemek istemedik. Halk Eğitim Müdürümüz Hacı Avcı bizlere fırsat verdi, koşa koşa kurslara geldik. Malzeme temini yapmamız gerekti. Kursiyerlerimiz ve Dedeli halkının bizlere verdiği maddi manevi yardımlarla üretim yaptık. Deprem bölgesinde soğuk ortamlarda oldukları için, ısınabilecekleri kumaş türü malzemeler aldık. Bunları en güzel şekilde dikerek hazırladık. İnşallah bundan sonra da bizlere fırsat verildiğinde çalışmalarına devam edeceğiz."

Kursiyerlerden Nevriye Sezgin, depremzedelere nevresim takımları yastıklar, yorganlar diktiklerini dile getirerek, ellerinden geldiğince yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kursiyer Necla Yücel, depremzedeler için bir şeyler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisinde bulundu.

