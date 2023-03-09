YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da gönüllü kadınlar depremzedeler için mefruşat ürünleri hazırlıyor

Samsun'da gönüllü kadınlar depremzedeler için mefruşat ürünleri hazırlıyor

09.03.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra ilçesinde gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilendiği bölge için mefruşat ürünleri hazırlıyor.

Samsun'da gönüllü kadınlar depremzedeler için mefruşat ürünleri hazırlıyor

Bafra Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile AFAD koordinasyonunda kırsal Dedeli Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Bafra HEM Müdürü Hacı Avcı, AA muhabirine, kırsalda kursları yaygınlaştırdıklarını, talep eden kursiyerlere usta öğretici göndererek üretim yapıldığını söyledi.

Bu kapsamda Dedeli Mahallesi'nde bulunan kursta da depremzedeler için üretim yaptıklarını belirten Avcı, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, kalanlara sabır diliyorum. Depremzedeler için nevresim takımı, yorgan, yastık gibi mefruşatla alakalı ürünler üretiyoruz. Bunları deprem bölgesine göndereceğiz." dedi.

Usta öğretici Hatice Karagüzel de deprem felaketi nedeniyle çok üzüldüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu üzüntümüzü evde oturarak, çaresizce beklemek istemedik. Halk Eğitim Müdürümüz Hacı Avcı bizlere fırsat verdi, koşa koşa kurslara geldik. Malzeme temini yapmamız gerekti. Kursiyerlerimiz ve Dedeli halkının bizlere verdiği maddi manevi yardımlarla üretim yaptık. Deprem bölgesinde soğuk ortamlarda oldukları için, ısınabilecekleri kumaş türü malzemeler aldık. Bunları en güzel şekilde dikerek hazırladık. İnşallah bundan sonra da bizlere fırsat verildiğinde çalışmalarına devam edeceğiz."

Kursiyerlerden Nevriye Sezgin, depremzedelere nevresim takımları yastıklar, yorganlar diktiklerini dile getirerek, ellerinden geldiğince yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Kursiyer Necla Yücel, depremzedeler için bir şeyler yapmanın kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, bir daha böyle felaketler yaşanmaması temennisinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da tedirgin eden binaSamsun’da tedirgin eden bina
Adana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandıAdana’da cinayete karıştığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı
Adıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlarAdıyamanlı depremzede çocuklar için köy köy geziyorlar
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Samsun Bafra

Samsun Namaz Vakitleri 9 Mart Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:50
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:40
Yatsı
20:00

Samsun Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Perşembe

Rendeci Eczanesi
Ilkadim
Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadim
Albayrak Eczanesi
Ilkadim
Hasköy Malkoç Eczanesi
Canik
Çelebi Eczanesi
Atakum
Yeni Atakum Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Merrell ayakkabılarda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.