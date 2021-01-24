YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Samsun'da günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

24.01.2021 15:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: - "Tüm hedefimiz kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak"

Avrupa Birliği hibesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan, günlük 15 bin 500 metreküp atık suyun arıtılacağı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba ilçesindeki tesisin havalandırma havuzu kazı çalışmalarının tamamlandığı, temel betonunun döküldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm hedefimiz kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. " ifadelerin kullandı.

Tamamlanması ile tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık suyun arıtılacağına ve çevreye zararsız hale getirilerek Yeşilırmak'a deşarj edileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan biri de Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi. Şu anda tüm hızla inşaatı devam ediyor. İnşallah 2022 yılında hizmete alacağız. 9 milyon 855 bin avro bedelli bir proje. Yüzde 86'lık bölümü Avrupa Birliği hibesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yüzde 14'lük bölümü ise SASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanıyor. Bittiğinde arıtılan atık su çevreye zararsız hale getirildikten sonra Yeşilırmak’a deşarj edilecek."

Demir, yatırımlarda Samsun'u 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarına dikkati çekti. Samsun'da artık altyapı probleminin kalmasını istediklerini vurgulayan Demir, özellikle atık su konusunun hiç konuşulmadığı bir ortamı tamamen temin etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGözyaşlarını tutamadılar!Gözyaşlarını tutamadılar!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Samsun Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:52
İkindi
15:24
Akşam
17:47
Yatsı
19:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Benek Eczanesi
Ilkadim
Esin Eczanesi
Ilkadim
Uslu Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak proje

Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Samsun'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

Samsun Büyükşehir Barınma Evi kimsesizlere yuva oldu

Samsun Büyükşehir Barınma Evi kimsesizlere yuva oldu

Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Başkan Demir: “Samsun’un her köşesini şantiyeye çevirdik”

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Çarşamba İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hızla yükseliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.