Samsun'da günlük 15 bin 500 metreküp atık su arıtılacak

Avrupa Birliği hibesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan, günlük 15 bin 500 metreküp atık suyun arıtılacağı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi inşaatının hızla devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Çarşamba ilçesindeki tesisin havalandırma havuzu kazı çalışmalarının tamamlandığı, temel betonunun döküldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Tüm hedefimiz kentimizde atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak. Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu amaçla her alanda sürdürülebilir bir kentsel gelişimi esas alıyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. " ifadelerin kullandı.

Tamamlanması ile tesiste günlük 15 bin 500 metreküp atık suyun arıtılacağına ve çevreye zararsız hale getirilerek Yeşilırmak'a deşarj edileceğine işaret eden Demir, şunları kaydetti: