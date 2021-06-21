Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun-Sinop kara yolu Yenice kavşağında Ali Eroğlu'nun (25) kullandığı 55 BFR 61 plakalı otomobil ile M.K. (64) yönetimindeki 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaralanan Ali Eroğlu, M.K. ve Ş.K. (60) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Ali Eroğlu müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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