YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si polis 4 kişi yaralandı

10.11.2023 13:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Atakum ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

İbrahim Pınar yönetimindeki 55 AKC 69 plakalı hafif ticari araç, Mimarsinan Mahallesi Nişantaşı Caddesi'nde polis memuru Adem Kurt idaresindeki 55 AAC 365 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, trafik sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Samsun Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürü Serhat Koray Yağcı ve kızı Sena Yağcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Pınar ile Kurt'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralıGaziosmanpaşa’da motosikletli saldırganlar ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Ömer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacakÖmer dedenin ismi yangını söndürmeye çalışırken can verdiği fidanlıkta yaşatılacak
Afyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralıAfyonkarahisar’da trafik kazası: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 10 Kasım Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:09
Öğle
12:24
İkindi
15:03
Akşam
17:28
Yatsı
18:50

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Cuma

Seda eczanesi
Salipazari
Çelik eczanesi
Tekkekoy
Yaşam eczanesi
Bafra
Nilüfer eczanesi
Carsamba
Anil eczanesi
Ilkadim
Akalin eczanesi
Terme
Cankor eczanesi
Ilkadim
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Arkadaşının adını bile Müge Anlı'da öğrendi! 'İsmi bu mu?’

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Yarım fıçı boyayı yoğurt sanarak yedi! Yoğurt uzmanı deniliyordu

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.