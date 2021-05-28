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Samsun'da hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücü öldü

28.05.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da hareket eden beton mikserinin altında kalan sürücü öldü

Samsun'da bir kişi, arızasını belirlemek amacıyla altına girdiği beton mikserinin hareket etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Süleyman Devecioğlu (46), kullandığı 55 K 5745 plakalı beton mikseri arıza yapınca aracı İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Çapa Sokak'ta yol kenarına çekti.

Devecioğlu, arızayı belirleyebilmek amacıyla aracın altına girdi. Beton mikserinin bu sırada hareket etmesi üzerine Devecioğlu aracın altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Devecioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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