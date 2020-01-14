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  4. Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 14.01.2020 18:34 | Son Güncelleme

Samsun'da hastanede çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir hastanenin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İlçedeki Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinin çatısında, onarım çalışması yapan işçilerin kullandığı pürmüzden çıkan alevler sebebiyle yangın başladı.

Çatıdaki alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.

Olayda, hastanenin çatısında hasar oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
İlkadım Samsun Yangın

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