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Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

03.02.2021 13:17 | Son Güncelleme:
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Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

SAMSUN (AA) - Karadeniz kenti Samsun'da hava sıcaklığı yükselince vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.

Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.

Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.

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Sabah
07:37
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İkindi
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Akşam
18:00
Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Ilkadim
Uzar Eczanesi
Ilkadim
Mengel Eczanesi
Atakum
Umut Eczanesi
Atakum
Alper Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
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