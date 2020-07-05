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Samsun’da hayat kadınları otostop çekmeye devam ediyor

SAMSUN HABERLERİ  | 05.07.2020 10:43 | Son Güncelleme

Samsun’da karayolu üzerinde hayat kadınları polisin her defasında para cezası için tutanak tutmasına rağmen otostop çekmeye devam ediyor.İlkadım ilçesi ile Canik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çevre Yolu üzerinde para karşılığı fuhuş için otostop çeken hayat kadınları polise zor anlar yaşatıyor.

Samsun’da karayolu üzerinde hayat kadınları polisin her defasında para cezası için tutanak tutmasına rağmen otostop çekmeye devam ediyor.
İlkadım ilçesi ile Canik ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çevre Yolu üzerinde para karşılığı fuhuş için otostop çeken hayat kadınları polise zor anlar yaşatıyor. Yakalanan hayat kadınlarına her defasında idari işlem yapılarak, Samsun Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda para cezası uygulanması için tutanak tutulurken, kadınlar ise fuhuş yapmak için otostop çekmeye devam ediyor.

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