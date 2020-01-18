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  4. Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

SAMSUN HABERLERİ  | 18.01.2020 15:54 | Son Güncelleme

Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, geçen hafta Oymaağaç Mahallesi'nde 4 keçinin çalınması üzerine Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, tekerlek izlerinden yola çıkarak şüphelilere ulaştı.

Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. (17), T.G. (20) ve K.B. (41), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, daha önce yakalanan H.Ç. de tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvan Hırsızlığı Samsun Vezirköprü

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