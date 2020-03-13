Samsun'da huzurevi koronavirüse karşı dezenfekte edildi

Türkiye'de koronavirüs vakalarının gözükmeye başlamasıyla önlemleri artırdıklarını anlatan Yıldız, "Yoğun insan sirkülasyonun olduğu yerler, ulaşım hizmetlerinin olduğu alanlar ve huzurevimizi dezenfekte etmeye başladık. Özellikle virüsün yaşlılara bulaşma riski çok fazla, buradaki insanlarımızın bağışıklık sistemi zayıf olduğu için belli periyotlarla huzurevinde dezenfekte işlemi yapacağız." dedi.

Yaşlıları koronavirüsten korumak için bir dizi tedbir aldıklarını vurgulayan Yıldız, "Huzurevimize yaşlılarımızın yakınları ve orta dereceli okullarımızdan ziyaretler vardı. Ziyaretleri kısıtlı uygulama başladık. Dışarıdan ziyaret almıyoruz. Ayrıca burada temizlik hassasiyetimizi en üst düzeye çıkardık. Temizlik dışında da dezenfekte işlemlerini artırdık. Bu süreçte ne yaşlılarımızı dışarı ile temas ettireceğiz ne de dışarıdan buraya ziyaretçi kabul edeceğiz." ifadesini kullandı.

