Samsun’da ihracat, ithalata fark attı

Samsun’da bu yılın ilk 7 ayında toplam 724 milyon 796 bin dolar ihracat, 695 milyon 888 bin dolar ithalat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre ihracat 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat yüzde 10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SAMSUN’DA İHRACAT ARTTI

Samsun’da ise 2023 Temmuz ayında ihracat 128,3 milyon dolar, ithalat 94,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Haziran ayında 100 milyon 538 bin dolar ihracat, 112 milyon 398 bin dolar ithalat yapılmıştı. Bu yılın ilk 7 ayında toplam 724 milyon 796 bin dolar ihracat, 695 milyon 888 bin dolar ithalat yapıldı.

BAĞLI İLLER

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tokat’ta ihracat 2,4 milyon dolar, ithalat 4,1 milyon dolar, Çorum’da ihracat 268,2 milyon dolar, ithalat 437,1 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 12,1 milyon dolar, ithalat 7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

