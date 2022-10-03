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Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı

03.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı

Samsun'da iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile kızı yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, iki köpeğin saldırısına uğrayan anne ile 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sibel Güven ile kızı Ece, iki gün önce, okul etkinliği için gittikleri restoranın çıkışında yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeklerin saldırısı sonucu yaralandı.

Sibel Güven, AA muhabirine, restorandan çıktıklarında iki beyaz köpeğin arabalarının orada beklediğini gördüğünü ifade ederek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabaya 5-6 metre vardı ama arabaya gidemedim geri mekana da kaçamadım. Köpekler üzerimize hızlı bir şekilde koştular. Önce kızımın omzundan ısırdılar. Kafasını ısırdılar o sırada korumaya çalıştım ama çantamla bir şey yapamayacağımı anlayınca direk kızımın üzerine yattım. O sırada aracına binen bey vardı. O, olayı görünce ve çığlıklarımızı duyunca bizi köpeklerden kurtardı. Daha sonra orada çalışanlar da geldi. Hastaneye gittik. Ben hayvanları, pitbull sanıyordum ama pitbulldan daha büyük ve yüzleri pitbulla çok benzeyen saldırgan tipli köpeklerdendi. İkisi de tasmasızdı. Köpeklerin ikisi de o mekanın köpekleriydi. Çünkü biz oradayken iki köpeğin bahçede bağlı olduğunu ve oraya gitmememizi söylediler. Ama biz yarım saat önce köpekleri bahçede başıboş bir şekilde görmüştük."

Konuya ilişkin şikayetçi olduklarını dile getiren Sibel Güven, "Göz kapağım yırtıldı ve dikildi. Yanağımda dikişler var. Kafamda birçok diş izi var. Kolum çok fazla darbe aldı. Kızımın da omuzunda, koltuk altında ve kafasında dikişler var. Büyük bir travma yaşadık." diye konuştu.

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Samsun köpek anne saldırı

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