YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

SAMSUN HABERLERİ  | 11.09.2020 00:57 | Son Güncelleme

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Eray Duran'ın kullandığı 55 ADZ 304 plakalı otomobil ile Berkay Cebeci yönetimindeki 55 PK 003 plakalı otomobil Vezirköprü Havza kara yolu Tır Garajı mevkisinde çarpıştı. Duran'ın kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

Kazada Eray Duran, Merve Özdemir, Kudret Sarı, Mehmet Enver Çeker ile kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kimliği belirlenemeyen kadın ile Merve Özdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılardan Duran ile Sarı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine, Mehmet Enver Çeker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler

Samsun Namaz Vakitleri 11 Eylül Cuma

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
12:36
İkindi
16:10
Akşam
18:59
Yatsı
20:21

Samsun Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cuma

Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Aytaç Eczanesi
Ilkadim
Selçuk Eczanesi
Ilkadim
Denizevleri Eczanesi
Atakum
Medipark Eczanesi
Atakum
Saral Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.