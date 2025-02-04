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Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
04.02.2025 14:11
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Samsun'un Bafra ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'da iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kızılırmak Seddesi Bafra Organize Sanayi Sitesi yolunda Osman Zeki Y'nin (26) kullandığı 61 KA 418 plakalı hayvan yemi yüklü tır, karşı yönden gelen Ercan Yılmaz (60) idaresindeki 55 K 0979 plakalı cam yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Ercan Yılmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü ile aynı araçta bulunan Erdi Öztürk (34) ise ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
polis Samsun Bafra

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