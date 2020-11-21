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Samsun’da ikinci el piyasası durgun

SAMSUN HABERLERİ  | 21.11.2020 16:12 | Son Güncelleme

Samsun’da ikinci el araç satışları kış aylarının gelmesine bağlı olarak azalma yaşadı.

Samsun’da ikinci el araç satışları kış aylarının gelmesine bağlı olarak azalma yaşadı. Her hafta yoğun ilgi gören İkinci El Oto Pazarı bu kez durgunluğuyla dikkati çekti. Satış yapamayan ikinci el araç satıcıları araçlarını kendi aralarında takas etti.
Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, “Şimdi görüntü aşağı gelir diyorlar ama ben aşağı geleceğine inanmıyorum. Çünkü sene sonunda zaten sıfır araçlara yüzde 15 zam geliyor. Ben bu araç fiyatlarının ineceğini düşünmüyorum. Son 2 haftadır işlerimiz kesildi. Ancak bu dönemlerde zaten işler sakinleşirdi. Döviz ve altının düşmesinin de biraz etkisi var. Ama piyasalar oturduğunda işlerin açılacağını düşünüyorum” dedi.
Araçlarda fiyatın düşmesi için ikinci ele ithalat izni verilmesini isteyen Kınık, “Keşke ithal araç getirseler de piyasalar aşağı gelse. Bizim için fark etmez. Aşağıdan alır aşağıdan satarız. Olmasını isteriz. Bize de faydası olur. Biz de hoşnut değiliz fiyatların artışından. İnsanların alım gücü yükselir” diye konuştu.
Aracını takas eden bir satıcı ise, “Bu arabayla karşıdakini takas yaptık. İş olmayınca bizim arabaları takas ediyoruz. İşler bayağı azaldı” şeklinde konuştu.

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