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Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı

SAMSUN HABERLERİ  | 13.02.2020 17:14 | Son Güncelleme

Samsun'da ırmakta kaybolan kişiye ulaşılamadı

Samsun'un Terme ilçesinde 9 gün önce ırmakta kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Terme Irmağı'nda kızı Gizem Günal (20) ile suya kapılan, kızı kurtarılan ancak kendisi kaybolan Gürsel Günal'ın bulunması için bugün de çalışmalara devam edildi.

Jandarma Arama Kurtarma Sualtı Timi ve Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğine bağlı ekipler, Günal'ı Terme Köprüsü ve civarı ile ırmak ve sahilde aradı.

Akşam saatlerinde sonlandırılan arama çalışmalarında Günal'a ait bir ize ulaşılamadı.

Arama çalışmalarına yarın sabah saatlerinde yeniden başlanacağı öğrenildi.

Gürsel ve Gizem Günal, 9 gün önce ilçe merkezinden geçen Terme Irmağı'nda suya kapılmış, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine başlatılan çalışmayla sudan çıkarılan Gizem Günal Terme Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Gizem Günal'ın tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
arama çalışmaları ırmak Samsun Terme

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