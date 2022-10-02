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Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı

02.10.2022 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da izinsiz gösteri yürüyüşü yapan 13 kişi muhafaza altına alındı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek için Samsun'da izinsiz yürüyüş yapan ve polise mukavemette bulunan 13 kişi muhafaza altına alınarak emniyete götürüldü.

Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanan ve Emini'nin hayatını kaybetmesini protesto etmek isteyen bir grup, ellerindeki afiş ve dövizlerle slogan atarak yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ve izinleri olmadığını için dağılmalarını isteyen polis ekipleri, gruba yönelik uyarı anonsu yaptı. Anonsa rağmen dağılmayan ve polis ekiplerine mukavemet ederek yürümek isteyen gruba müdahale edildi.

Müdahale üzerine caddeyi trafiğe kapatarak oturma eylemi yapan gruptan 12'si kadın 13 kişi muhafaza altına alındı. Cadde kısa sürede trafiğe açılırken göstericiler emniyete götürüldü.

Polise mukavemet ile gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefetten işlem gören eylemcilerin işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmiş, Mahsa'nın ölümü ülkede ve dünyada infiale yol açmıştı.

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