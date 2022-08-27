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Samsun'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

27.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da izinsiz kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaçam ilçesinde define bulmak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan N.C.O, A.Ç, A.S.Ç. ve M.Y'yi suçüstü yakaladı.

Bölgede yeraltı görüntüleme cihazı, 2 elektronik dedektör, manuel el dedektörü, ruhsatsız el yapımı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, jeneratör, delici alet, 2 gaz maskesi, kazı malzemeleri ile muhtelif çap ve miktarda tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmaya götürüldü.

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